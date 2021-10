Italia-Africa: Minniti, Europa deve comprendere che suo futuro si gioca nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Onnipotente – ha osservato l’ex ministro dell’Interno – ci ha messo al centro del Mediterraneo. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo: cultura, formazione, storia, religioni possono diventare non punto di rottura, ma di unione”. Minniti ha ricordato che “il Mediterraneo non è un quadrante marginale della storia del pianeta”. “I prossimi vent’anni saranno segnati da due poli di riferimento, il Pacifico e il Mediterraneo, uno punto di incontro tra America e Asia, l’altro tra Europa e Africa”. L’interesse dell’Europa e dell’Italia, secondo il presidente della Fondazione Med-Or, è costruire “una rete che tenga insieme quest’area, oggi profondamente segnata da scosse telluriche”. (Res)