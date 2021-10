Austria: presidente Van der Bellen, quella in corso è crisi di governo, non di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari europei austriaca, Karoline Edtstadler, ha smentito oggi le indiscrezioni pubblicate sui media secondo cui potrebbe sostituire Sebastian Kurz alla Cancelleria. "Quest’indiscrezione non ha eguali in termini di assurdità", ha detto Edtstadler a margine della sua visita di lavoro ad Atene. La ministra, così come gli altri membri del governo esponenti del Partito popolare austriaco (Ovp), ha espresso il massimo sostegno al cancelliere Kurz, indagato per favoreggiamento della corruzione. "L’Ovp può restare al governo solo con Sebastian Kurz. Punto", ha detto Edtstadler. "Non c'è altro da dire su questo", ha aggiunto la ministra. Alcuni media hanno indicato Edtstadler come possibile avvicendamento alla Cancelleria al posto di Kurz per salvare la coalizione di governo con i Verdi. (segue) (Geb)