- L'accordo Ocse per la tassazione minima al 15 per cento alle multinazionali dal 2023 "è una svolta storica". Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze del Partito democratico. "Finisce la concorrenza fiscale al ribasso e si apre la strada, anche in Italia, per recuperare importanti risorse per finanziare le politiche pubbliche", sottolinea.(Com)