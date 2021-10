Brasile-Italia: il 19 ottobre si inaugura a Brasilia mostra "Dante 700 anni: gli occhi di Beatrice"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con la XXI Settimana della Lingua italiana nel mondo, la Camera dei deputati del Brasile e l'Ambasciata d'Italia inaugureranno il 19 ottobre 2021 la mostra "Dante 700 anni: gli occhi di Beatrice", nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, padre della lingua e pilastro identitario della cultura italiana. Scopo della mostra, curata dal presidente dell'Accademia Brasiliana delle Lettere, Marco Lucchesi, è recuperare la bellezza profonda dell'opera dantesca, senza perderne l'attualità, inserendola nei prestigiosi spazi espositivi del Salone Nero, condiviso nel Congresso dal Senato e dalla Camera. L'evento, frutto dell'iniziativa e dell'interessamento del Deputato Federale Enrico Misasi, e del supporto concreto, oltre che dell'Ambasciata, di gruppi imprenditoriali brasiliani ed italiani (Collegio Dante Alighieri, Gruppo Comolatti, Enel Brasil, Leonardo Brasil, Tim Brasil), offrirà al pubblico un'occasione di approfondimento della figura di Dante e della sua opera più importante e conosciuta al mondo, la "Divina Commedia", con particolare attenzione ai richiami ed alle influenze in portoghese dell'opera dantesca nella letteratura e nella cultura brasiliana. (segue) (Com)