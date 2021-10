Brasile-Italia: il 19 ottobre si inaugura a Brasilia mostra "Dante 700 anni: gli occhi di Beatrice" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo spettatore verrà offerta la possibilità di intraprendere un percorso, come fece il Poeta, attraverso i tre regni ultraterreni della Divina Commedia - inferno, purgatorio e paradiso - addentrandosi nell'universo cosmologico e simbolico dell'opera dantesca. Si potrà riscoprire l'eredità di Dante in Brasile, incluso nel Carnevale di Rio, nelle proposte teatrali e nella politica brasiliana degli ultimi due secoli. In occasione dell'inaugurazione, l'Ambasciatore Francesco Azzarello donerà, alla Biblioteca del Congresso, a nome del Governo italiano, una preziosa e pregiata riproduzione della Divina Commedia. "La mostra vuole essere anche una celebrazione dei rapporti bilaterali - afferma l'Ambasciatore - significativamente nel tempio della democrazia, il Parlamento, nonché un omaggio simbolico al grandissimo contributo ed alla fortissima presenza degli italiani in Brasile, cui in tempi recenti si è aggiunta una importante comunità brasiliana in Italia". L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 20 ottobre al 17 dicembre, il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, previo appuntamento telefonando al numero +55 (61) 3216-1770, mentre il martedì e mercoledì, sempre dalle ore 9.00 alle ore 17.00, solo per i visitatori del Senato e della Camera. (Com)