Medio Oriente: Al Azhar condanna assoluzione cittadino israeliano che ha pregato su Spianata moschee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Azhar, che è la più alta istituzione religiosa sunnita in Egitto e nel mondo islamico, ha condannato la decisione della magistratura israeliana che scagionato Aryeh Lippo, cittadino israeliano di fede ebraica che era stato arrestato per aver pregato silenziosamente nei pressi del Monte del tempio - Spianata delle moschee. “Quanto avvenuto è una flagrante violazione" delle convenzioni internazionali, ha affermato Al Azhar in un comunicato stampa, invitando la comunità internazionale a prendere tutte le misure contro queste violazioni. La dichiarazione è arrivata poche ore dopo che decine di persone hanno manifestato nella moschea di Al Azhar dopo la preghiera del venerdì contro la decisione emessa dalla magistratura israeliana. Oggi la giudice Bilhah Yahalom ha emesso un verdetto in favore di Aryeh Lippo, arrestato per aver pregato silenziosamente nei pressi del Monte del tempio - Spianata delle moschee. Dall’ingresso delle forze israeliane a Gerusalemme Est e nella Città Vecchia nel 1967, agli ebrei è consentito visitare il luogo sacro ma non il diritto alla preghiera, come stabilito da un accordo per preservare lo status quo ed evitare tensioni tra le comunità di fedeli. Il quotidiano online “The Times of Israel” riporta le parole della giudice Yahalom: “Non ho riscontri del fatto che gli atti religiosi di Lippo fossero esteriori o visibili. (...) La sua preghiera era silenziosa e in compagnia di alcuni amici, non c’era nessuna folla nei dintorni, quindi non ha violato l’ordinanza della polizia”. Non si è fatta attendere la reazione da parte dei palestinesi e del mondo arabo in generale. Il Waqf di Gerusalemme – Opera Pia, l’organizzazione che si occupa di gestire l’accesso a il mantenimento dei luoghi di culto nella Città Vecchia di Gerusalemme, considera il verdetto una “violazione e una provocazione, visto che la legge di Israele non è riconosciuta sul luogo sacro”. L’Egitto, invece, si è detto “preoccupato per eventuali conseguenze”, proteste formali sono giunte anche dall’Arabia Saudita, dalla Giordania, dalla Turchia e dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic).(Res)