Messico-Usa: Lopez Obrador, mai condizioni migliori per aprire nuova fase relazioni

- Messico e Stati Uniti si trovano nel momento migliore per aprire una nuova fase delle relazioni bilaterali. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, al termine dell'incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, prima della riunione di Altro livello sulla sicurezza. Un appuntamento, ha scritto Lopez Obrador in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui "abbiamo manifestato il nostro spirito di rafforzare l'amicizia e la cooperazione per lo sviluppo, nel rispetto delle sovranità. Ci sono condizioni non migliorabili per inaugurare una nuova tappa nella relazione bilaterale", ha aggiunto il capo dello stato. "Amlo" ha quindi nuovamente consegnato a Blinken auspicio che il presidente Joe Biden possa recarsi in visita a Città del Messico, appena possibile. (segue) (Mec)