Roma 2021: Spena (FI), per vincere serve convincere astenuti ed ex elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il continuo tentativo della sinistra di screditare Michetti è un segnale di debolezza: hanno paura di perdere e fanno bene". Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia eletta nel Lazio. "Ora più che mai - aggiunge - dobbiamo lavorare nei municipi, convincendo tutti i nostri elettori del primo turno a tornare alle urne per il ballottaggio. Ma dobbiamo provare a riconquistare anche quei nostri ex elettori che domenica e lunedì hanno scelto di rimanere a casa o votare per altri candidati. In particolare, dobbiamo convincere chi ha votato Calenda ed ora è rimasto deluso dal suo endorsement per Gualtieri. Forza Italia è in prima linea e continuerà a lavorare sul campo per la vittoria del centrodestra al Comune e nei Municipi". (Com)