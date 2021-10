Norvegia: Laboristi e Partito di centro raggiungono accordo su governo di minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista norvegese e il Partito di centro hanno raggiunto un accordo per formare un governo di minoranza, dopo quasi quattro settimane di negoziati a seguito delle elezioni del 13 ottobre scorso. L'intesa permette al leader laborista Jonas Gahr Stoere di chiedere la fiducia come primo ministro già dalla prossima settimana, in sostituzione di Erna Solberg, leader dei conservatori. Il nuovo governo presenterà un documento politico dettagliato il 13 ottobre, hanno dichiarato Stoere e il leader del Partito di centro Trygve Slagsvold Vedum in una conferenza stampa. Gli esecutivi di minoranza sono comuni in Norvegia e la stessa Solberg ha governato in minoranza per la maggior parte dei suoi otto anni al potere. (Sts)