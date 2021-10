Mediterraneo: Di Maio, qui il “ground zero” del cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo è la parte del mondo che si riscalda più velocemente al mondo: qui c’è il “ground zero” del cambiamento climatico. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione della cerimonia di assegnazione di tre borse di studio per giovani marocchini che già studiano all’Università Luiss grazie a un progetto di collaborazione con la Fondazione Med-Or di Leonardo e con l’Università Mohammed VI. L’appuntamento, ha ricordato Di Maio, giunge durante la rassegna Incontri con l’Africa, che ha portato a Roma 35 ministri degli Esteri del continente. “Lavoriamo insieme a tutti i Paesi sulle nuove sfide, a partire dai cambiamenti climatici. L’Africa è responsabile del 35 per cento delle emissioni di gas serra, ma subisce quelle di tutti gli altri continenti. Questo costringe generazioni di giovani a emigrare e blocca lo sviluppo economico. Ma ci sono Paesi che sono punti di riferimento e che ci aiutano a leggere realtà e ad affrontarla in maniera efficace: tra questi c’è sicuramente il Marocco”. Il Mediterraneo, ha ricordato il titolare della Farnesina, “non è un luogo lontano” ed è necessario coinvolgere sempre più le giovani generazioni nei nuovi progetti.(Res)