Messico-Usa: sicurezza, l'accordo "Bicentenario" mette fine all'era del Piano Merida (7)

- L'occasione sarà propizia per parlare anche della causa che il Messico ha aperto contro alcuni produttori di armi con sede negli Usa. La settimana scorsa, la Corte federale del distretto di Massachussets (Usa) ha accettato il calendario proposto dalle parti per depositare le rispettive argomentazioni: il Paese latino ha accusato le aziende di comportamento "negligente" nelle operazioni di vendita, tale da alimentare più o meno direttamente le forniture alle bande criminali che imperversano sul proprio territorio. Le imprese avranno tempo fino al 22 novembre 2021 per presentare le loro ragioni, segnala il ministero degli Esteri del Messico citando il dispositivo della Corte. Il governo o messicano avrà tempo fino al 31 gennaio 2022 per depositare la replica, mentre il 28 febbraio 2022 scadrà il termine assegnato ai fabbricanti di armi per le controrepliche. (segue) (Mec)