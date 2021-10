Clima: Fico, spinta dei più giovani è vitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, segnala che "proseguono i lavori della PreCop26 Rome. È in corso la sessione dedicata allo stato dei negoziati in vista dell'appuntamento di Glasgow. Le testimonianze dei protagonisti dello Youth4Climate Federica Gasbarro e Daniele Guadagnolo impreziosiranno la nostra discussione - continua la terza carica dello Stato su Facebook -. La spinta dei più giovani è vitale. Intervengono il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e per il Consigliere speciale del segretariato generale Onu sull’azione per il clima, Selwin Hart". (Rin)