Italia-Marocco: Di Maio, Rabat ha ruolo fondamentale, necessario legare giovani generazioni

- Il Marocco ha un “ruolo fondamentale” nel Mediterraneo ed è importante “legare” le giovani generazioni dei nostri Paesi. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla cerimonia di assegnazione di tre borse di studio per giovani marocchini che già studiano all’Università Luiss grazie a un progetto di collaborazione con la Fondazione Med-Or di Leonardo e con l’Università Mohammed VI. Il titolare della Farnesina ha ricordato come abbia effettuato proprio in Marocco la sua prima visita bilaterale da ministro, un viaggio nato dall’esigenza avvertita dal corpo diplomatico di riprendere i rapporti con quel Paese. Da allora, ha ricordato Di Maio, sono stati portati avanti “importanti progetti a livello bilaterale”, uno dei quali attualmente in corso nel campo dell’idrogeno. “Stiamo costruendo qualcosa che sarà fondamentale per i prossimi 30 anni: la produzione nuove fonti di energia – ha osservato il ministro - passerà per le giovani generazioni che guideranno i loro Paesi” e che “contribuiranno a rafforzare valori comuni che condividiamo con il Marocco e tanti altri Paesi, e che ci vendono in prima fila sul contrasto ai cambiamenti climatici, sulla lotta al terrorismo e sulla crescita del Mediterraneo allargato”.(Res)