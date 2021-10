Italia-Australia: Di Stefano, legati da una forte amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è legata all'Australia da una forte amicizia. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. "Oggi ho ricevuto alla Farnesina Dan Tehan, ministro australiano del Commercio, del turismo e degli investimenti, in visita in Italia per prendere parte alla Ministeriale G20 Commercio che si terrà a Sorrento all’inizio della prossima settimana. Consideriamo questo evento come un importante momento preparatorio per la 12ma Conferenza ministeriale dell’Omc, che si terrà a fine novembre e in occasione della quale vogliamo ottenere risultati tangibili come l’avvio del processo di riforma dell’organizzazione e la conclusione di uno storico accordo multilaterale sulla disciplina dei sussidi alla pesca", ha spiegato Di Stefano. "Col ministro Tehan abbiamo parlato dello stato delle trattative per la conclusione dell’Accordo di libero scambio Ue-Australia, avviate nel luglio 2018 e giunte ora alla dodicesima sessione. Da parte italiana, ho assicurato che faremo la nostra parte affinché il negoziato prosegua speditamente e si concluda con successo. Allo stesso tempo però, ho fatto presente alcune condizioni necessarie per l’Italia, come il fatto di assicurare piena tutela alle nostre indicazioni geografiche come il Prosecco e il Parmigiano Reggiano e l’opportunità di menzionare, nell’accordo, la riduzione delle emissioni inquinanti", ha proseguito il sottosegretario. (segue) (Res)