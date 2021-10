Italia-Australia: Di Stefano, legati da una forte amicizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo ultimo proposito, ho spiegato anche che l’Italia è molto favorevole alla proposta della Commissione Europea di attivare, nell’ambito del Green New Deal Ue, un meccanismo per penalizzare le importazioni di beni i cui processi estrattivi/produttivi sono caratterizzati da bassi standard ecologici (CBAM). Grazie a questa iniziativa, oltre a ridursi il rischio di delocalizzazione delle produzioni inquinanti dall’Europa a Paesi non attenti alla tutela dell’ambiente, molti attori globali saranno incentivati a innalzare i loro standard se vorranno mantenere l’accesso al mercato europeo. Non si tratta di protezionismo, ma di level playing field e tutela ambientale. Nonostante sia lontanissima da noi, oltre a essere un grande partner commerciale con più di 4 miliardi di Euro di interscambio nel 2020 e circa 270 imprese italiane operanti sul territorio, l’Australia è un Paese a cui siamo legati da forte amicizia, anche grazie a una comunità 'con radici italiane' che conta circa un milione di persone (su 25 milioni di abitanti totali)", ha aggiunto Di Stefano. (Res)