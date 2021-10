Marocco-Italia: ambasciatore Youssef Balla, cooperazione marocchina solidale e proiettata su giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione marocchina è solidale e attiva, proiettata su giovani e basata su competenze. Lo ha dichiarato l’ambasciatore del Marocco in Italia Youssef Balla in occasione della cerimonia di assegnazione di tre borse di studio per giovani marocchini che già studiano all’Università Luiss grazie a un progetto di collaborazione con la Fondazione Med-Or di Leonardo e con l’Università Mohammed VI. Il diplomatico ha definito l’iniziativa “importante” e che “riflette legame di amicizia tra Marocco e Italia”, rafforzando la cooperazione su cultura, formazione ricerca per promuovere dialogo costruttivo tra nostri Paesi. Come sottolineato dall’ambasciatore Balla l’iniziativa conclusa tra le due università fa parte di un partenariato strategico firmato in occasione della visita del ministro Luigi Di Maio in Marocco nel 2019, che ha conferito grande importanza a cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.(Res)