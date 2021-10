Italia-Africa: Minniti, Europa deve comprendere che suo futuro si gioca nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve comprendere che il suo futuro si gioca nel Mediterraneo e che “il suo specchio è l’Africa”: se questa starà bene, anche l’Europa starà bene; viceversa, se l’Africa starà male, anche l’Europa starà male. Lo ha detto il presidente della Fondazione Med-Or di Leonardo, Marco Minniti, aprendo questa sera la cerimonia di assegnazione di tre borse di studio per giovani marocchini che già studiano all’Università Luiss grazie a un progetto di collaborazione con la fondazione e con l’Università Mohammed VI. Si tratta, ha spiegato Minniti, di un progetto “importante” per una fondazione che ha formalizzato la sua esistenza legale solo lo scorso giugno e che ora vuole muoversi “lungo tre pilastri”: quello dell’educazione universitaria, quello dell’alta formazione professionale e quello della costituzione in Italia di un Istituto di storia e cultura araba. (segue) (Res)