Austria: presidente Van der Bellen, quella in corso è crisi di governo, non di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in corso in Austria è una crisi di governo, non di Stato. Lo ha affermato il presidente federale austriaco Alexander Van der Bellen, in una dichiarazione pubblica. "La repubblica non perderà il suo equilibrio", che sarà ancora una volta garantito "dalla nostra incrollabile costituzione", ha detto il capo dello Stato. La democrazia austriaca è preparata a tutte le situazioni possibili "e così anche per queste". Il presidente ha poi affrontato il tema della corruzione, spiegando di avere aspettative diverse sul comportamento dei leader politici. Anche i cittadini austriaci hanno dei diritti, "compreso il diritto a un governo capace di agire". In questa fase, tutte le persone coinvolte dovrebbero pensare soprattutto al benessere dell'Austria, ha aggiunto Van der Bellen, invitando il presidente a mettere in secondo piano le tattiche di partito. (segue) (Geb)