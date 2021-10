Austria: presidente Van der Bellen, quella in corso è crisi di governo, non di Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Kurz ha detto di intendere difendersi dalle accuse di corruzione presentate a suo carico con tutte le sue forze. In una intervista all'emittente radiotelevisiva "Orf", Kurz ha detto: "Come Partito popolare, siamo stati eletti con successo in due elezioni, sosteniamo la cooperazione del governo con i Verdi e siamo pronti a portarla avanti". Kurz è indagato insieme ad altre nove persone e tre “associazioni”, i cui nomi non sono stati svelati, per ipotesi di reato quali peculato, concussione e corruzione. L’Ufficio del procuratore per i reati economici e di corruzione dell’Austria (Wksta) sospetta che delle persone vicine al cancelliere abbiano commissionato dei sondaggi al quotidiano “Oesterreich” per fornire un’immagine negativa dell’allora leader del partito, Reinhold Mitterlehner, proprio a favore del futuro cancelliere. Questi “articoli favorevoli” all’attuale primo ministro sarebbero stati pagati attraverso delle fatture fasulle emesse dal ministero delle Finanze per un costo di circa un milione di euro. (Geb)