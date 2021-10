Libia: Onu accoglie con favore firma piano d’azione su ritiro mercenari e combattenti stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lodando i continui sforzi del Comitato 5+5 – che riunisce cinque ufficiali dell’ex Governo di accordo nazionale e altri cinque dall’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar - l’inviato speciale del segretario generale e capo della missione Unsmil, Jan Kubis ha accolto con favore la firma del piano d'azione, descrivendolo come "un altro risultato rivoluzionario dal Comitato 5+5”. "Sono onorato di assistere a questo momento storico in questo momento critico nel percorso della Libia verso la pace e la democrazia. L'accordo odierno risponde alla schiacciante richiesta del popolo libico e crea uno slancio positivo su cui si dovrebbe costruire per andare avanti verso una fase stabile e democratica, anche attraverso lo svolgimento di elezioni nazionali libere, credibili e trasparenti il 24 dicembre, con risultati accettati da tutti”, ha affermato. Insieme al piano d'azione, il Jmc sta sviluppando un meccanismo di attuazione che prevede la partenza graduale, equilibrata e sequenziale di tutti i mercenari, i combattenti stranieri e le forze straniere. L'intento è quello di consultare questo piano con i partner internazionali interessati, compresi i vicini libici, e cercare il loro sostegno e cooperazione. (segue) (Res)