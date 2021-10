Libia: Onu accoglie con favore firma piano d’azione su ritiro mercenari e combattenti stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, Unsmil ha osservato che “le Nazioni Unite plaudono al patriottismo e all'impegno dei membri del Jmc, incoraggiandoli a cogliere questa opportunità per promuovere la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco attraverso questo piano d'azione, anche attraverso il dispiegamento di osservatori del cessate il fuoco delle Nazioni Unite, che dovrebbe aver luogo a breve”. In questo contesto, lOnu invita gli Stati membri a sostenere il Comitato 5+5 e le autorità libiche nell'attuazione di questo piano d'azione ed è pronta a sostenere gli sforzi libici nell'attuazione del piano d'azione concordato, nonché per unificare l'istituzione militare e avviare un disarmo, smobilitazione e reintegrazione e processi di riforma del settore della sicurezza in Libia. (Res)