Spagna: Meloni domani a Madrid per convention nazionale di Vox

- Il presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei (Ecr Party), Giorgia Meloni, sarà domani, sabato 9 ottobre, e domenica 10 ottobre, a Madrid per partecipare a "Viva 21. La Spagna in piedi", grande evento nazionale organizzato dal partito spagnolo Vox presieduto da Santiago Abascal. Meloni sarà accompagnata da una delegazione di Fd'I composta dal co-presidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo, Raffaele Fitto, e dall'eurodeputato Vincenzo Sofo. L'intervento del presidente di Fd'I è previsto per domenica 9 ottobre alle ore 12. L'appuntamento si colloca nel solco della sempre più stretta collaborazione tra Fratelli d'Italia e Vox nell'ambito della famiglia dei Conservatori europei: una partnership politica e culturale si pone tra gli obiettivi di rafforzare il gruppo Ecr a livello internazionale, difendere la sovranità dei popoli e le radici dell'Europa, valorizzare le identità delle Nazioni e rinsaldare l'alleanza tra Stati mediterranei. (Com)