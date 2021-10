Yemen: inviato speciale Usa inizia tour in Giordania, Emirati, Arabia Saudita e Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen Tim Lenderking è giunto oggi in Giordania prima tappa del tour regionale che lo porterà negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Oman. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. L'inviato speciale Lenderking avrà incontri con gli esponenti del governo della Repubblica dello Yemen, rappresentanti della società civile yemenita, alti funzionari dei Paesi regionali e delle Nazioni Unite e altri partner internazionali. “I suoi sforzi rimangono concentrati sul portare aiuti immediati al popolo dello Yemen e sull'avanzamento di un processo di pace inclusivo e guidato dalle Nazioni Unite”, si legge nella nota. “L'inviato speciale continuerà a sostenere una soluzione duratura alla crisi del carburante, compresa la fine delle restrizioni sulle importazioni di prodotti petroliferi e della manipolazione dei prezzi e delle scorte da parte dei ribelli sciiti Houthi. Durante i suoi incontri con i partner internazionali, l'inviato speciale Lenderking affronterà le conseguenze della continua offensiva Houthi a Marib, che sta esacerbando la crisi umanitaria, uccidendo civili”, afferma il dipartimento di Stato Usa.(Nys)