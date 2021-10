Polonia: Gozi (Re), Varsavia di fatto è fuori dall'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del Tribunale costituzionale polacco è un vero e proprio attacco ai valori fondamentali dell'Unione europea, un gravissimo atto di nazionalismo giudiziario che viola uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento: il primato del diritto comunitario. Con questa decisione, la Polonia è di fatto fuori dall'Unione Europea. Senza primato non c'è Unione: senza primato non avremmo posto neppure la prima pietra della costruzione europea. Lo afferma Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. "Di fronte a una tale aggressione verso i nostri principi essenziali, la Commissione deve essere inflessibile, ricorrendo subito alla Corte di Giustizia e attuando immediatamente il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto per impedire al governo polacco l'utilizzo dei fondi del Piano di rilancio Ue", conclude Gozi. (Beb)