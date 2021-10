Puglia: Pentassuglia, accessibile a tutti sorveglianza anti-xylella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi l'attività di sorveglianza e di controllo della diffusione della Xylella nella nostra Regione è accessibile a tutti. Il cruscotto consente di monitorare, attraverso un aggiornamento costante e puntuale l'andamento dell'infezione nella nostra Regione e di rendere chiaro e comprensibile, soprattutto ai cittadini, lo stato dell'arte nella lotta alla Xylella". Lo ha affermato l'assessore all'Agricoltura, Donato Pentassuglia: "Lo strumento informativo ha anche la funzione di dare conto dell'avanzamento del Piano annuale di azione anti-Xylella e di valutarne l'efficacia. Infatti, chiunque potrà visionare, per ciascun territorio sottoposto a sorveglianza, la superficie del territorio ispezionato, il numero dei campioni prelevati e analizzati, il numero delle piante risultate positive alla Xylella, e quelle abbattute, anche nel raggio dei 50 metri. Questo strumento, che affianca le mappe dei territori infetti, da sempre disponibili, è un ulteriore tassello con il quale la Regione Puglia, anche in attuazione della digitalizzazione dei suoi servizi, accorcia le distanze tra istituzione e cittadini, media, imprenditori, tecnici ed enti locali, mostrando e dimostrando l'intensa attività svolta quotidianamente per contrastare e, soprattutto, arrestare l'avanzata del batterio".(Ren)