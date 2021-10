Alitalia: Raggi, è un dossier importante sia a livello cittadino che nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia "è un dossier importante sia a livello cittadino che nazionale. Ci sono oltre 10.500 lavoratori che stanno rischiando di fatto il loro posto perché la nuova compagnia Ita non li riassorbe". Così, sui social, la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi. "Addirittura - aggiunge - il governo sembra che voglia portare una parte di traffico su Milano Malpensa. Si parla di una perdita di circa 11 milioni di passeggeri su Roma. E questo è un problema per la nostra città perché significa depauperare un territorio. Inoltre esiste il tema della ricostruzione di questa nuova compagnia Ita, sottodimensionata rispetto ad Alitalia. Questo significherebbe anche perdere per il Paese un settore industriale importantissimo". (Rer)