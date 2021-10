Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica e l’incentivo delle energie rinnovabili, la difesa dell’ambiente, la promozione della finanza verde, i temi della pace e dello sviluppo sostenibile: di questo, e non solo, hanno discusso oggi i rappresentanti di 49 Paesi africani - di cui 32 a livello ministeriale - che hanno preso parte all’evento “Incontri con l’Africa”, terza edizione della Conferenza ministeriale Italia-Africa, che ha riunito a Roma le delegazioni di governi, i rappresentanti dell’Unione africana e delle altre principali organizzazioni regionali africane, oltre a personalità istituzionali italiane, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale, accademico e del terzo settore. L’evento di oggi è stato “uno spazio di confronto”, come l’ha definito il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio a conclusione dei lavori, “che abbiamo fortemente voluto come anello di congiunzione con la presidenza italiana del G20 e subito dopo gli eventi preparatori della Cop26”. I lavori della giornata, che sono stati inaugurati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo intervento ha insistito sulla necessità per l’Italia e per l’Europa di svolgere un ruolo di “pietra angolare” di un multilateralismo veramente efficace, che sia fondato sui valori universali di democrazia ed uguaglianza, per quanto riguarda le relazioni con l'Africa ha incentrato il suo intervento inaugurale il presidente Mattarella. (segue) (Res)