Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (2)

- Negli ultimi anni, ha sottolineato il capo dello Stato, “il baricentro politico sembra essersi spostato dall'Atlantico al Pacifico e l'Europa e l'Africa devono interrogarsi sul loro futuro e sul ruolo da svolgere per una maggiore autonomia strategica, nella consapevolezza che i problemi non possono essere affrontati da singoli Paesi. Sfide comuni esigono impegni comuni, a cominciare dall'emergenza sanitaria", ha detto il presidente della Repubblica, che ha poi tenuto a rimarcare il tema del cambiamento climatico che rappresenta ormai una "drammatica realtà" per l’Africa da decenni. Non è più tempo di ambiguità, occorre agire subito per non pregiudicare la sopravvivenza delle future generazioni”, ha osservato Mattarella, ricordando come, nonostante il continente sia responsabile dell'appena il 3 per cento delle emissioni mondiali di anidride carbonica, subisca le conseguenze peggiori del cambiamento climatico: “la desertificazione, inondazioni ed erosione del suolo che a loro volta hanno conseguenze sull'alimentazione", ha sottolineato Mattarella, ribandendo la necessità di garantire il massimo sforzo per obiettivi di riduzione delle emissioni. (segue) (Res)