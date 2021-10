Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, ha proseguito il capo dello Stato, “la Pre-Cop e l'evento Gioventù per il clima hanno reso palpabile l'urgenza di agire. La prossima Cop26 rappresenterà uno spartiacque e dobbiamo tutti essere consapevoli che sui Paesi di vecchia industrializzazione ricadono le maggiori responsabilità. L'Africa è chiamata a far sentire forte la sua voce poiché detiene le chiavi essenziali per il successo delle strategie di decarbonizzazione", ha aggiunto Mattarella. Sull’altro grande tema, quello dei vaccini, il presidente della Repubblica ha evidenziato che l'Africa ospita circa il 17 per cento della popolazione mondiale ma ha finora ricevuto solo il due per cento delle scorte di vaccini fin qui disponibili, sollevando un problema di equa distribuzione che va risolto presto ed efficacemente. "L'Ue ha messo a disposizione 450 milioni di dosi ai Paesi in via di sviluppo e ha compiuto un passo nella giusta direzione, ma la vera risposta è favorire uno sviluppo dell'industria farmaceutica africana per mettere a valore la capacità e l'esperienza dei ricercatori locali", ha detto Mattarella, che ha rilanciato l'obiettivo di investire un miliardo di euro per stimolare la produzione nel continente africano. Nessuno può dire di esser fuori dall'emergenza fin quando non ne saremo tutti fuori, ciò vale soprattutto per l'Africa e l'Europa, che costituiscono un'unica regione unita, piuttosto che separata, dal Mediterraneo", ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Res)