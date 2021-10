Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 27 miliardi di dollari di investimenti diretti, cresciuti di oltre il 30 per cento negli ultimi cinque anni, l’Italia rappresenta uno dei principali investitori europei in Africa e può svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo delle enormi potenzialità del continente in materia di energie rinnovabili, ha poi aggiunto Mattarella. "Ci deve muovere un acuto senso di urgenza. Perché il tempo dell’Africa è adesso. Ed è interesse comune che il continente possa riprendere convintamente il cammino della crescita, avvalendosi delle straordinarie energie dei giovani africani, della loro capacità di creare innovazione e valore", ha detto Mattarella. "L’Italia, anche nel quadro della sua appartenenza all’Unione europea e alle alleanze internazionali di cui è parte, intende continuare a lavorare con i partner africani per costruire congiuntamente un orizzonte di pace, sviluppo e benessere. Il rafforzamento della nostra rete diplomatica, con l’apertura di nuove sedi in diverse capitali africane, testimonia la determinazione a consolidare un partenariato di lungo periodo per affrontare insieme i temi della sicurezza, dello sviluppo sostenibile, di una gestione più efficace del fenomeno migratorio e della promozione dei valori di libertà, di partecipazione e del dialogo tra i popoli, quali antidoti ai conflitti, alla radicalizzazione e all’instabilità", ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Res)