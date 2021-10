Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dell’importanza che l’Italia attribuisce al continente africano, anche nell’ottica delle crescenti sfide globali, ha parlato il ministro Di Maio. “L’Africa, con oltre il 40 per cento della popolazione al di sotto dei trent’anni, è il continente del futuro e delle opportunità, ma è già oggi un attore geopolitico chiave per affrontare efficacemente tutte le sfide transnazionali: per questo l’Italia ha posto l’Africa al centro del suo impegno multilaterale”, ha osservato Di Maio. “L’Africa è da sempre una priorità della politica estera italiana. L’Italia guarda, infatti, a Europa, Mediterraneo e Africa come a un unico macro-continente verticale. I fattori di interdipendenza che attraversano questo asse geopolitico ci uniscono in un comune destino e ci chiamano a costruire assieme un futuro condiviso. Desideriamo, pertanto, approfondire i solidi rapporti con il continente, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Agenda 2063 dell’Unione africana e con le priorità indicate dal documento di policy ‘Il Partenariato con l’Africa’”, ha detto Di Maio. “L’Italia è al fianco dell’Africa per favorire pace e stabilità, con la presenza nei teatri di crisi di contingenti nazionali o inquadrati all’interno delle missioni delle Nazioni Unite, così come delle operazioni e missioni civili e militari dell’Unione europea, in cui spesso figuriamo tra i primi contributori in termini di personale”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)