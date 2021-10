Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema migratorio, il titolare della Farnesina si è detto convinto che solo attraverso un dialogo strutturato tra Paesi di origine, transito e destinazione, ed una strategia omnicomprensiva che tenga conto di tutti gli aspetti legati al fenomeno migratorio, si possano ottenere risultati duraturi, superando la mera logica dell’emergenza. “Negli ultimi anni l’Italia ha rafforzato la cooperazione migratoria con i Paesi africani e si è contraddistinta, anche in sede europea, per i costanti sforzi volti a garantire una migliore e più equilibrata gestione dei flussi. Grazie al Fondo migrazioni abbiamo contribuito dal 2017 con risorse quasi interamente destinate a Paesi africani, ad iniziative di assistenza a rifugiati e migranti, di aiuto alle autorità per rafforzare la lotta al traffico di migranti e per creare opportunità socio-economiche per migranti e comunità ospitanti”, ha detto Di Maio, ricordando inoltre che sul fronte dell’emergenza pandemica l’Italia ha contribuito a mobilitare l’impegno politico e finanziario necessario per la risposta al Covid-19, attraverso l’Act Accelerator e la Covax Facility, e per garantire accesso equo agli aiuti sanitari. “Abbiamo finanziato la Facility con 345 milioni di euro e doneremo 45 milioni di dosi di vaccini entro l’anno corrente”, ha aggiunto. (segue) (Res)