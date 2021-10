Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prevenzione e il contrasto al terrorismo, al crimine organizzato e ai traffici illeciti, ha quindi sottolineato Di Maio, costituisce una dimensione chiave del partenariato tra Italia e Paesi africani, anche con numerose iniziative di formazione e capacity building. “In seno alla Coalizione anti-Daesh, l’Italia ha sostenuto la necessità di rafforzare il focus sull’Africa a fronte dei rischi di radicalizzazione e terrorismo cui sono esposte aree del continente come Sahel e Africa orientale. Alla ministeriale della Coalizione tenutasi a fine giugno, abbiamo proposto la creazione di una Piattaforma sull’Africa, con il coinvolgimento dei partner africani e in coordinamento con le altre iniziative regionali e multilaterali in corso. Confidiamo che la Piattaforma possa iniziare ad operare entro la fine dell’anno”, ha detto Di Maio, ricordando che l’Italia partecipa, tra le altre, alle missioni di pace dell’Onu, Minusma in Mali e Minurso nel Sahara occidentale, nel quadro di un impegno a sostegno del peacekeeping dell’Onu che ci vede primi contributori di caschi blu tra i Paesi occidentali. “Negli ultimi anni, abbiamo inoltre aperto nuove ambasciate in Africa occidentale - in Guinea, Niger, Burkina Faso, Mali -, abbiamo intensificato le visite istituzionali e la partecipazione a varie iniziative nel continente. Sosteniamo attivamente l’operato della nuova rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel, Emanuela Del Re”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (segue) (Res)