Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (9)

- A conclusione dell’evento, il ministro ha quindi insistito sulla necessità di intraprendere azioni che alleggeriscano il debito dei Paesi in difficoltà per investire nella creazione di opportunità verdi e sostenibili. "L’Italia, come presidenza del G20, ha posto questo impegno tra le priorità globali che intende rilanciare al Vertice di Roma. In ambito G20 e Cop26 ci stiamo, inoltre, concentrando sul cosiddetto 'adattamento', che comporta un sostegno economico e finanziario per la transizione energetica dei Paesi meno responsabili della situazione attuale", ha ricordato Di Maio, secondo il quale occorre proseguire l’impegno per lo sviluppo della finanza agevolata e di strumenti di finanziamento innovativi per i Paesi più vulnerabili. "Esiste una stretta correlazione tra sostenibilità ambientale e opportunità di crescita economica. Nuovi posti di lavoro si stanno creando grazie all’energia pulita e alle iniziative contro l’inquinamento e per la riforestazione. Per sfruttare appieno queste possibilità sarà necessario favorire l’accesso a ingenti risorse economiche, superando alcune carenze del sistema finanziario globale. Il G20 svolge un ruolo chiave in tal senso. Ricordo l’annunciata decisione, in ambito G20, di riallocare i Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale a beneficio degli Stati più esposti, inclusi quelli africani. Al tempo stesso, sarà necessario intraprendere azioni che alleggeriscano il debito dei Paesi in difficoltà e garantire che le risorse liberate siano investite nella creazione di opportunità verdi e sostenibili", ha aggiunto Di Maio, ricordando in tal senso iniziative come la Debt Service Suspension Initiative e il “Common Framework” per il trattamento del debito, approvato lo scorso novembre dal G20 in raccordo con il Club di Parigi. (segue) (Res)