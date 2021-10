Italia-Africa: conclusa la conferenza di Roma, “spazio di confronto” con il continente del futuro (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di quanto emerso dai lavori odierni, ha quindi osservato il ministro, il ruolo degli investimenti in Africa è cruciale per affrontare la transizione energetica e l’Italia, insieme con i partner africani, vuole essere in prima linea per garantire una transizione verde condivisa ed inclusiva, a beneficio delle nuove generazioni africane. “L’Italia è leader negli investimenti nel continente africano. Le nostre imprese hanno progressivamente incrementato gli investimenti diretti esteri, raggiungendo i 27 miliardi nel 2020, e prevediamo che continueranno a farlo nei prossimi anni, con risorse analoghe o addirittura crescenti nel campo ambientale e delle energie rinnovabili. Nuove opportunità per gli investimenti esteri scaturiranno anche dalla progressiva attuazione dell’Area continentale africana di libero scambio, fondamentale per promuovere il commercio intra-africano e integrare il mercato continentale. L’Italia ne sostiene fortemente la costituzione quale incentivo, assieme ai Protocolli sulla libera circolazione delle persone e sulla libertà dei cieli, alla condivisione di risorse e alla mobilità del capitale umano”, ha affermato Di Maio, annunciando infine che al Summit G20 di Roma del prossimo 31 ottobre è stato invitato per la prima volta, su iniziativa italiana, il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, presente anche all’incontro di oggi. (Res)