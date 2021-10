Migranti: Bartolo (S&D), Europa non abdichi a solidarietà, mai i muri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non può abdicare alla sua missione di solidarietà. Lo ha dichiarato l'eurodeputato del gruppo dei socialisti e dei democratici (S&D), Pietro Bartolo. "Una 'barriera fisica'. Ben dodici governi Ue chiedono una misura da fortezza assediata contro i migranti. Si tratta di una iniziativa senza precedenti che getta sul tavolo europeo un macigno politico. Siamo alla sfida frontale", ha dichiarato. "I sovranisti si organizzano e vanno all'attacco. Altro che solidarietà o 'Nuovo Patto' sulla migrazione. Siamo tornati ai muri e, oggettivamente, all'incitamento istituzionale di un clima di odio, all'incapacità di analizzare e, dunque, di affrontare un fenomeno epocale che nessuna barriera potrà mai arginare. A questa iniziativa miope, intrisa di cattivismo politico, bisogna reagire con forza", ha aggiunto. "Si impone una presa di posizione di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E anche del nostro governo. Penso che il presidente (del Consiglio Mario) Draghi debba dire una parola decisa sul piano europeo. L'Italia e l'Europa, come spesso ha ripetuto il Presidente (della Repubblica Sergio) Mattarella, non possono abdicare alla loro missione di solidarietà. Donne, bambini, uomini in fuga, difficilmente possono essere considerati come un nemico. Il fenomeno migratorio va regolato e governato. Mai con i muri", ha concluso. (Beb)