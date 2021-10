Afghanistan: presidente parlamento turco, soluzioni concrete per stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan c’è un governo, ma se vogliamo che ci siano pace sicurezza e stabilità "dobbiamo pensare a soluzioni più concrete". Lo ha detto il presidente della Grande assemblea nazionale di Turchia, Mustafa Sentop, durante un incontro con i giornalisti presso l’ambasciata turca a Roma. Sentop ha messo in guardia dal “rischio di una seconda ondata di profughi”. “Da dieci anni affrontiamo il problema dei profughi”, ha detto, ricordando la presenza di circa 4 milioni di siriani in Turchia. A proposito del dibattito sul tema migranti, Sentop si è detto “a favore della condivisione della responsabilità, ma dispiaciuto per il mancato ruolo dell’Ue. Chi ha la responsabilità dei conflitti deve affrontare le conseguenze. Chi ha causato questa crisi non sta facendo molto. Si tratta di una crisi globale”, ha aggiunto. Sul tema dell’instabilità in Afghanistan, ha “condannato con fermezza” l’attacco di oggi in una moschea a Kunduz e si è detto “addolorato per un tragico evento in un momento di preghiera”. (Res)