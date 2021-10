Libia: presidente parlamento turco Sentop, Turchia invita tutti i Paesi a sostenere percorso pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia invita tutti i Paesi “a sostenere il processo di transizione, pace e stabilità in Libia”. Lo ha dichiarato il presidente della Grande assemblea di Turchia, Mustafa Sentop, parlando ai giornalisti in una conferenza stampa organizzata presso l’ambasciata di Turchia a Roma. Ricordando come il 24 dicembre prossimo si terranno le elezioni in Libia, Sentop ha dichiarato: “Noi come Turchia siamo favorevoli alle elezioni che riteniamo necessarie affinché ci sia un governo eletto dal popolo libico, nel rispetto dell’integrità sia territoriale che politica del Paese. Molti altri Paesi, a partire dall’Italia hanno sostenuto la nostra posizione a favore del governo legittimo da crearsi tramite le elezioni. Non dimentichiamoci del ruolo facilitatore dell’Onu che noi sosteniamo. Invitiamo tutti i Paesi a sostenere il processo di transizione, pace e stabilità. Alcuni Stati, purtroppo, in funzione di interessi nazionali hanno appoggiato gruppi illegali, sostenuto il protrarsi dei conflitti che noi crediamo assolutamente contrari e in violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni dell’’Onu”. Sentop ha sottolineato che la Turchia ha adempiuto a tutte le proprie responsabilità. “Speriamo che gli sforzi notevoli intrapresi dalla Turchia diano i frutti desiderati”, ha osservato Sentop. “Se non ci fossero stati questi sforzi della Turchia in maniera concreta e propositiva probabilmente in Libia oggi avremo potuto assistere ad una situazione di conflitto ulteriore ad una confusione. Il conflitto avrebbe avuto anche effetti sull’Italia nonché in altre parti dell’Europa. Quindi crediamo che tutti i Paesi debbano assumersi la loro responsabilità e mostrare la stessa sensibilità verso la questione libica non limitandosi alle parole o agli scambi di opinioni, ma compiendo fatti, sempre seguendo le indicazioni dell’Onu”, ha aggiunto il presidente del parlamento turco.(Res)