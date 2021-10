© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Giappone: colloquio Xi-Kishida, focus su cooperazione diplomatica e commerciale - Cina e Giappone devono gestire responsabilmente la questione taiwanese e cooperare per il nuovo corso delle relazioni bilaterali. Lo ha detto oggi il presidente cinese, Xi Jinping, durante il primo colloquio telefonico intrattenuto con il nuovo primo ministro giapponese, Fumio Kishida. Il colloquio, secondo quanto riportato dal "Quotidiano del Popolo" si è incentrato sulle "opportunità e le sfide" poste dalle relazioni bilaterali, e sul rafforzamento del dialogo tra i vertici di Tokyo e Pechino. "Cina e Giappone devono diventare partner nella cooperazione e non minacciarsi a vicenda", ha sottolineato Xi, auspicando una maggiore intesa a livello diplomatico e il rafforzamento dei rapporti commerciali. In vista del 50mo anniversario della normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Giappone, che ricorrerà il prossimo anno, il presidente cinese ha espresso l'auspicio che i due Paesi "possano rivisitare le proprie aspirazioni originarie e incontrarsi a metà strada" per aprire nuove prospettive di sviluppo condiviso. Da parte sua, Kishida ha espresso l'intenzione del Giappone di rafforzare la cooperazione economica e il dialogo con Pechino su "importanti questioni internazionali" come la crisi climatica e la lotta alla pandemia di coronavirus. (segue) (Res)