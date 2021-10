© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: ministero Esteri Cina, "grande preoccupazione" per incidente sottomarino Usa - La Cina esprime "grande preoccupazione" in merito al sottomarino a propulsione nucleare degli Stati Uniti che ha colpito un oggetto non identificato nel Mar Cinese Meridionale, dal momento che l'incidente potrebbe aver causato una fuga di materiale radioattivo o danneggiato l'ambiente marino. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri, Zhao Lijian, sul proprio account Twitter, dopo che nelle scorse ore il Comando Usa dell'Indo-Pacifico ha reso noto che un sottomarino ha colpito un oggetto non identificato lo scorso 2 ottobre: l'incidente ha causato il ferimento di undici membri dell'equipaggio. La Cina invita Washington a fornire dettagli in merito allo scopo della sua presenza nell'area, ha sottolineato il portavoce. L'annuncio dell'incidente giunge in un contesto di crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, e in particolare attorno a Taiwan, oggetto da settimane di massicce intrusioni da parte di velivoli dell'Aeronautica militare cinese. La scorsa settimana Stati Uniti, Giappone e altri Paesi loro alleati hanno condotto esercitazioni navali congiunte a sud di Okinawa, col coinvolgimento di tre portaerei statunitensi, una portaerei britannica e diversi cacciatorpediniere e una portaerei leggera della Marina giapponese. (segue) (Res)