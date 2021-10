© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: governatore Kashmir, i responsabili dei recenti omicidi di civili saranno puniti - Il luogotenente governatore del Territorio indiano di Jammu e Kashmir, Manoj Sinha, ha dichiarato che i responsabili dei recenti omicidi di civili saranno puniti presto ed espresso solidarietà alle famiglie delle vittime. Sinha, che guida un’amministrazione straordinaria nel Territorio, al momento privo di un’assemblea legislativa e di un governo eletto, ha manifestato dolore e angoscia per i “barbari atti” registrati nei giorni scorsi. “Abbiamo dato mano libera alle agenzie di sicurezza per eliminare i nemici dell’umanità, e presto i terroristi e coloro che li aiutano e li favoriscono pagheranno per i loro crimini efferati”, ha affermato. Il rappresentante nominato da Nuova Delhi ha difeso l’operato nel Territorio, definendolo un processo di sviluppo, prosperità e pace. A suo parere questo processo sta dando ai giovani nuovi modelli e aspirazioni e sta portando turisti: 1,2 milioni a settembre, secondo i dati che ha fornito. (segue) (Res)