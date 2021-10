I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Draghi, essenziale affrontare protezionismo su farmaci e vaccini per prevenire crisi future - E' necessario affrontare il protezionismo sui prodotti sanitari e questo sarà "essenziale per assicurarci di avere gli strumenti per combattere questa pandemia e prevenirne di future". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento all’evento conclusivo del summit del B20, il G20 delle imprese. "Dobbiamo difendere la libera circolazione dei vaccini e delle materie prime necessarie per produrli. Sono fiducioso che il vertice del G20 a Roma alla fine di ottobre raggiungerà un forte impegno per riformare l'Omc", ha sottolineato il capo del governo. Secondo Draghi, inoltre, il settore pubblico deve "creare condizioni favorevoli per sbloccare gli investimenti privati". E per questo, la presidenza italiana del G20 sta lavorando per "preservare e rafforzare un efficace sistema commerciale multilaterale basato su regole all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio". "Vogliamo mantenere un ambiente commerciale aperto, equo e trasparente che possa avvantaggiare le aziende, i consumatori, ma anche i lavoratori", ha sottolineato il primo ministro. "Ciò significa promuovere i diritti dei lavoratori, insieme ai sindacati e alle nostre parti sociali", ha aggiunto. (segue) (Rin)