I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: Fico, individuare soluzioni adeguate per i cittadini dopo crisi generata da pandemia - Dopo la crisi generata dalla pandemia, per una ripresa stabile e sostenibile in senso ambientale, sociale ed economico, come per tutte le sfide del nostro tempo, è tempo di individuare soluzioni adeguate per i cittadini soltanto promuovendo una convinta collaborazione multilaterale e facendo leva sul necessario comune senso di responsabilità. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, commentando la conclusione del G20 Parlamenti. "Ringrazio la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per l’ospitalità e per la collaborazione che continuerà per i lavori della Pre-Cop 26 parlamentare che questo pomeriggio prenderà il via a Montecitorio", ha scritto Fico. "I Parlamenti hanno e avranno un ruolo centrale: la loro voce, risultato di confronti – anche vivaci- tra posizioni diverse sono un valore aggiunto per affrontare questioni cruciali", ha aggiunto il presidente della Camera. (segue) (Rin)