I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilità: Anas, a settembre traffico in crescita, superati flussi scorso anno - Cresce la mobilità sull'intera rete Anas (gruppo Fs italiane) a seguito della ripresa delle attività economiche del Paese dopo le chiusure dovute al contenimento della pandemia. E' quanto si legge in una nota. L'Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell'Osservatorio del traffico Anas segna a settembre 2021 un aumento del 6 per cento rispetto al settembre dello scorso anno. In particolare nelle macro-aree del segmento dei veicoli totali, capofila dell'incremento dei flussi veicolari è il Sud con un +8 per cento, seguono con un +6 per cento il Nord e la Sardegna, mentre il Centro e la Sicilia con un +3 per cento. Nelle macro aree - prosegue la nota - la mobilità commerciale registra una crescita del +7 per cento al Nord, del +6 per cento in Sicilia, del + 5 per cento al Sud, del +4 per cento al Centro. Stabile invece la Sardegna. (Rin)