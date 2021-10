Grecia: governo, raddoppieremo aiuti alle famiglie sulle bollette energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco raddoppierà i sussidi per le bollette dell'elettricità e del gas e aumenterà gli aiuti per aiutare le famiglie a fare fronte al forte aumento dei prezzi dell'energia. In totale, gli aiuti raggiungeranno i 500 milioni di euro (577,90 milioni di dollari), ha chiarito il ministro delle Finanze di Atene, Christos Staikouras, in una conferenza stampa, in aumento rispetto ai sussidi di circa 150 milioni di euro annunciati a settembre. Il ministro dell'Energia Kostas Skrekas, ha affermato che i sussidi saranno finanziati per lo più grazie alle entrate derivanti dalla vendita di quote di emissioni di carbonio. "Dall'inizio dell'anno, i prezzi del gas in Europa sono aumentati di sei volte", ha affermato Skrekas, aggiungendo che la possibilità di un inverno rigido intensifica le preoccupazioni e rende più probabile il peggioramento della crisi energetica mondiale. Le misure includeranno un sussidio di 18 euro per i primi 300 chilowattora consumati dalle famiglie greche al mese retroattivamente dal primo ottobre fino alla fine dell'anno, rispetto a un sussidio di nove euro annunciato a settembre. Le famiglie a basso reddito riceveranno un sussidio mensile più elevato di 24 euro al mese, mentre i fornitori di gas ed elettricità offriranno sconti aggiuntivi ai consumatori. Le sovvenzioni dovrebbero costare 326 milioni di euro. Il governo spenderà anche altri 168 milioni di euro per offrire un pagamento una tantum più elevato per aiutare le famiglie ad acquistare petrolio, gas, legna e biomassa per il riscaldamento invernale. "Abbiamo un messaggio chiaro: in mezzo a una crisi energetica senza precedenti per intensità e durata, non lasceremo nessuna famiglia e nessun cittadino greco senza protezione", ha affermato Skrekas.(Gra)