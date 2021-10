Migranti: Croazia, ministro Bozinovic conferma percosse da parte della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Croazia, Davor Bozinovic, ha confermato che alcuni migranti sono stati percossi dalla polizia croata al confine. Bozinovic, che oggi ha partecipato alla riunione dei ministri dell'Interno in Lussemburgo, ha così commentato il video in cui alcune persone incappucciate colpiscono i rifugiati al confine tra Croazia e Bosnia Erzegovina. "Non appena ha visto alcune di queste registrazioni, è stato inviato un team di esperti che ha lavorato molto intensamente. Per quanto ne so, hanno stabilito che erano agenti di polizia. Tuttavia, ora sta andando avanti secondo una procedura regolamentata, quindi non so quando qualcuno della direzione della polizia uscirà con maggiori dettagli", ha detto Bozinovic. Il ministro ha aggiunto che "si tratta certamente" di una violazione individuale di diversi agenti di polizia. "È certo che ora tutte le procedure forniranno risposte alle domande che ci interessano", ha aggiunto il ministro. Bozinovic ha infine definito il comportamento degli agenti "inaccettabile". "Se quello di cui stiamo parlando viene provato in un procedimento giudiziario, si tratta comunque di un comportamento inaccettabile, ma non lo collegherei esclusivamente alla repressione dell'immigrazione clandestina. Questo è un comportamento inaccettabile di un agente di polizia in qualsiasi situazione, allo stadio o in qualche altro intervento", ha concluso il ministro. (segue) (Seb)