Migranti: Croazia, ministro Bozinovic conferma percosse da parte della polizia (2)

- Il premier della Croazia Andrej Plenkovic ha detto ieri di aspettarsi un rapporto da tutti i servizi competenti circa "ciò che sta realmente accadendo" nell'ambito della protezione dei confini dalla migrazione illegale. Secondo quanto riferisce una nota del governo croato, Plenkovic ha aggiunto che la Croazia ha il compito di proteggere i propri confini. Il premier ha detto di aver chiamato immediatamente il ministro dell'Interno, Davor Bozinovic, dopo che è stato diffuso da alcuni media un video riguardante la zona di confine, dove si vedono delle violenze perpetrate nei confronti di alcuni migranti. Plenkovic ha chiesto a Bozinovic di intraprendere tutte le misure all'interno del ministero e della polizia per fare un'indagine approfondita e poter prendere decisioni a riguardo. "La Croazia rispetta le proprie leggi e i regolamenti internazionali e non vogliamo comportamenti che possono avere un legame con lo Stato ma che non sono conformi al nostro ordinamento giuridico. Abbiamo il compito di proteggere il nostro confine, prevenire l'immigrazione clandestina e pertanto apprezziamo il ruolo della polizia croata che protegge il confine", ha affermato Plenkovic. (segue) (Seb)