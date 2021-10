I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: dialogo tra governo e opposizioni riprende il 15 ottobre - Riprenderà il 15 ottobre il dialogo tra il governo e le opposizioni del Venezuela iniziato a metà agosto sotto gli auspici del Regno di Norvegia. Lo ha detto Genesis Garveth, deputata ed esponente della delegazione del governo di Nicolas Maduro, confermando che le parti, come nelle tre precedenti occasioni, si recheranno a Città del Messico. "Quando andate in Messico, Genesis?", ha chiesto il presidente alla deputata nel corso di un evento ufficiale. "Il 15 ottobre", ha risposto Garveth senza aggiungere ulteriori dettagli. L'esecutivo e la "Piattaforma unitaria", la coalizione che fa capo al leader oppositore Juan Guaidò, si erano incontrati per una seconda tornata di colloqui, a fine settembre. Le parti, si legge in un asciutto comunicato diffuso a fine riunione, hanno avviato "la discussione su importanti punti dell'agenda" con gruppi di lavoro che hanno permesso di "avvicinare le posizioni" nella ricerca di soluzioni condivise alle "sfide in materia sociale, economica e politica". Si è inoltre deciso di dare "immediatamente" il via a sessioni di consultazione "il più inclusivi possibile" con attori politici e sociali nazionali e internazionali. Oltre all'impegno per assicurare un "approccio di genere nello sviluppo del dialogo", i contraenti hanno censurato "gli atti di xenofobia e violenza contro le famiglie venezuelane" consumati in Cile, con l'aggressione agli accampamenti di migranti ammassati al confine settentrionale con la Bolivia. (segue) (Res)