I fatti del giorno - America Latina (4)

- Messico-Usa: oggi Dialogo alto livello Sicurezza, in agenda il futuro del "Plan Merida" - Sarà il futuro del "Plan Merida", la strategia di contrasto militare alla criminalità organizzata, il punto centrale del Dialogo di alto livello che Messico e Stati Uniti celebrano oggi. Un piano che Washington intende "approfondire" e "aggiornare", ha fatto sapere il dipartimento di Stato, pochi giorni dopo che il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, aveva considerato esaurite le ragioni che lo avevano attivato. "L'iniziativa Merida ha prodotto alcuni successi significativi, vogliamo essere sicuri che possano essere mantenuti, che questa cooperazione possa essere approfondita", grazie a un "approccio aggiornato che tenga conto delle minacce di oggi e di come sono evolute nei 13 anni in cui è stato firmato l'accordo", ha detto il portavoce del dipartimento, Ned Prices. Nei giorni scorsi, Ebrard aveva segnalato che l'incontro odierno servirà ad elaborare strategie congiunte "innovative" nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Le delegazioni sono al lavoro da mesi per elaborare un documento che tenga conto delle diverse agende. Le ricostruzioni sin qui emerse sulla stampa parlano di un testo più focalizzato sulle cause della violenza, aumenti il ruolo dell'intelligence a scapito della forza e si concentri sulle nuove dinamiche del consumo di stupefacenti. (segue) (Res)