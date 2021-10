I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: a settembre inflazione del +1,2 per cento su mese, maggior aumento in 10 anni - L'inflazione in Cile a settembre ha segnato a settembre il maggior incremento mensile degli ultimi 10 anni con un +1,2 per cento, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il rilevamento di settembre porta in questo modo al +4,4 per cento la variazione accumulata nei primi 9 mesi dell'anno, ed al + 5,3 per cento la variazione sui 12 mesi. Tutte e dodici le voci del paniere registrano incrementi, sottolinea l'Ine, con una maggior incidenza delle categorie "alimenti e bevande non alcoliche (+2,1 per cento), trasporti (+2,7 per cento), e prodotti della casa e servizi essenziali (+0,7 per cento). La forte tendenza al rialzo dell'inflazione si spiega con il forte incremento del consumo interno, che ha toccato livelli record grazie soprattutto alle iniezioni di liquidità prodotte dalle misure anticicliche del governo a fronte della pandemia così come dai tre prelievi anticipati dei fondi pensione privati concessi come misura straordinaria. (Res)